Casa vacanze avvolta dalle fiamme nel Catanese

CARRUBA DI RIPOSTO (CATANIA) – Un grosso incendio si è sviluppato ieri sera in una struttura rurale in muratura che si trova in località Praiola, a Carruba di Riposto nel Catanese. Le fiamme hanno avvolto il casolare ad un solo piano, recentemente ristrutturato e suddiviso in 5 appartamenti di cui 4 adibiti a casa vacanze e uno affittato a lungo termine. Dai primi rilievi effettuati sul posto, all’interno dell’appartamento in affitto a lungo termine si è verificata una deflagrazione che ha interessato anche l’unità abitativa adiacente adibita a casa vacanza, mentre una terza unità abitativa ha riportato solo danni parziali alla copertura.

Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Riposto e Acireale, supportate da due autobotti inviate dalla sede centrale di Catania che hanno messo in sicurezza i luoghi e hanno spento l’incendio che è stato domato nella tarda nottata. Sul posto presente anche personale sanitario del servizio 118 e i carabinieri del locale comando, per le attività di competenza.