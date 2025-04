SIRACUSA – La polizia di Siracusa ha denunciato un 40enne pregiudicato per furto aggravato. Gli agenti lo hanno fermato per un controllo in corso Umberto. Con sé aveva una shopper bag accuratamente schermata con della carta stagnola per eludere il controllo antitaccheggio. Nella borsa c’erano alcuni capi d’abbigliamento griffati, con ancora l’etichetta attaccata, e una tronchesina da taglio. Da accertamenti, è emerso che la merce era stata rubata in due negozi del centro.