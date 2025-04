Caos in Spagna e Portogallo: ‘Per viaggiatori c’è rimborso’

Tutti i siciliani che avevano programmato un viaggio in Spagna e Portogallo in occasione del ponte del 1° maggio “possono annullare le partenze senza alcuna penale e chiedere il rimborso integrale di quanto pagato ad agenzie, tour operator, strutture ricettive e compagnie aeree”. Il Codacons fa chiarezza dopo il caos scoppiato in queste ore nei due Paesi, dove si registra la paralisi dei trasporti a causa di un colossale black out. In Spagna treni e metropolitane sono fermi, mentre gli aeroporti stanno affrontando pesanti ritardi. Le linee telefoniche risultano interrotte e numerosi locali pubblici hanno chiuso in tutto il Paese. Grandi disagi anche in Portogallo.

“Una situazione che sta gettando nel caos migliaia di italiani – dice il Codacons – che in queste ore sarebbero dovuti partire per trascorrere qualche giorno di vacanza in Spagna e Portogallo e che ora non sanno come affrontare l’emergenza. L’eccezionalità della vicenda e le gravi implicazioni sul fronte della sicurezza e dei trasporti legittimano il diritto dei viaggiatori a rinunciare alla partenza senza alcuna penalità, ottenendo il rimborso integrale di quanto pagato”.