Cadono dal tetto di un casolare: muore 14enne

Due ragazzini sono caduti dal tetto di un casolare abbandonato, facendo un volo di circa 20 metri, a Mazara del Vallo (Trapani). È successo nel lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel. Uno dei due, il quattordicenne Leonardo Titone, è deceduto sul colpo, mentre l’altro, di 13 anni, è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Sul tetto sarebbero saliti in tre: con il ragazzo deceduto e il ferito grave ci sarebbe stato un loro amico. I ragazzini sarebbero entrati in un ex stabilimento vinicolo, nel pomeriggio, nonostante vi fossero cartelli di divieto e una recinzione. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia, la municipale e anche il sindaco di Mazara Salvatore Quinci.