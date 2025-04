Caccia di casa la madre brandendo due coltelli

PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA) – La polizia di Priolo Gargallo ha arrestato un trentenne per maltrattamenti ed estorsione nei confronti della madre convivente. La donna aveva già denunciato il figlio per una serie di condotte vessatorie negli ultimi sei mesi per ottenere soldi per l’acquisto di droga. Quando la madre non lo assecondava, il giovane andava in escandescenza, minacciando di uccidersi, sfogando la propria rabbia su mobili e suppellettili di casa. Tutte le notti la donna per paura si chiudeva a chiave nella sua camera da letto.

A far scattare la denuncia della donna l’ennesimo episodio: il trentenne ha cacciato di casa la madre, minacciandola con due grossi coltelli da cucina. La donna sfinita si è recata in commissariato con un familiare, il quale nel frattempo riceveva sul suo telefonino dei messaggi vocali del trentenne che inveiva ancora una volta contro la madre e minacciava di uccidere chiunque si fosse avvicinato a casa. Acquisite le registrazioni audio, i poliziotti hanno rintracciato il trentenne ancora in casa, trovando i coltelli nascosti sotto il piumone. Per il trentenne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.