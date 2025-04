Bomba di 110 kg vicino alla cattedrale, a Randazzo evacuazione per 1.300

CATANIA – Il prefetto di Catania ha convocato una riunione per coordinare le operazioni di bonifica e brillamento di due ordigni bellici trovati a Randazzo: uno di oltre 110 kg, di origine americana, è stato trovato vicino alla cattedrale; l’altro, di dimensioni più ridotte e di origine britannica, è in contrada Vivaio. L’intervento avverrà sabato prossimo dalle 6: sarà predisposta una prima zona di rispetto, con un raggio di 334 metri, in direzione del centro abitato, da cui saranno fatti evacuare precauzionalmente circa 1.300 residenti; saranno spostati in un’apposita area individuata dal Comune di Randazzo. Evacuate anche la caserma della polizia stradale e sei strutture ricettive.