Bloccato il ladro col vizietto dello champagne

SIRACUSA – I carabinieri di Siracusa hanno denunciato un 20enne romeno senza fissa dimora per furto aggravato di bottiglie di champagne del valore di 300 euro in un supermercato di Avola. Il giovane è stato beccato grazie all’analisi dei filmati della videosorveglianza del negozio e dagli accertamenti è anche emerso che già il 18 febbraio scorso era stato arrestato per un altro furto sempre di 10 bottiglie di champagne, del valore di 500 euro, commesso in un centro commerciale a Siracusa. In qual caso la refurtiva era stata recuperata e restituita al proprietario.