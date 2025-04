“Blackout comunicato solo 15 minuti prima”

CATANIA – Cittadini e commercianti di diverse zone di Catania stanno protestando per un’interruzione dell’energia elettrica programmata per oggi, venerdì 11 aprile, dalle ore 8.30 alle 16, ma comunicata – secondo le numerose segnalazioni ricevute dal Codacons – con gravissimo ritardo.

A rivolgersi all’associazione sono stati diversi commercianti e residenti, in particolare della zona di via Vincenzo Giuffrida, i quali hanno riferito che gli avvisi cartacei di interruzione dell’energia elettrica sono stati affissi soltanto stamattina, intorno alle 8.15, ovvero appena quindici minuti prima dell’inizio dell’interruzione. Una situazione che ha impedito ogni possibilità di organizzarsi, con gravi conseguenze per le attività commerciali e forti disagi per i cittadini.

“È inammissibile che un blackout programmato venga comunicato solo pochi minuti prima, quando ormai è troppo tardi per qualsiasi tipo di intervento o prevenzione – dichiara Lorena Natascia Grasso, presidente provinciale Codacons -. Un servizio pubblico essenziale come quello elettrico deve essere gestito con efficienza e rispetto verso la collettività, garantendo una comunicazione tempestiva e trasparente”.