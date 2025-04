Bimbo danneggia dipinto da 50 milioni di euro

Un bambino ha danneggiato un dipinto del valore di circa 50 milioni di euro dell’artista americano Mark Rothko conservato in un museo di Rotterdam. Un portavoce del Museum Boijmans Van Beuningen ha dichiarato, riferisce la Bbc, che l’istituto sta valutando i “prossimi passi” per il trattamento del dipinto, intitolato ‘Grigio, arancione su marrone, n.8’. Il danno si è verificato in un “momento di disattenzione”, ha dichiarato un portavoce del museo all’agenzia di stampa olandese Algemeen Dagblad (Ad) la scorsa settimana.

“Piccoli graffi sono visibili sullo strato di pittura non verniciata nella parte inferiore del dipinto – ha detto alla Bbc -. Sono stati consultati esperti in conservazione nei Paesi Bassi e all’estero. Stiamo attualmente valutando i prossimi passi per il trattamento del dipinto, prevediamo che l’opera potrà essere nuovamente esposta in futuro”. Il dipinto di Rothko era esposto in un deposito accessibile al pubblico adiacente al museo principale, nell’ambito di una mostra che esponeva una selezione di opere dalla collezione della galleria.

“Restaurare un dipinto di Rothko è un compito difficile – spiega Jonny Helm, responsabile marketing del servizio di restauro d’arte Plowden & Smith -, perché la miscela di pigmenti, resine e colle di Rothko era piuttosto complessa. Le opere di Rothko sembrano avere una sfortuna terribile: questo non è il primo Rothko danneggiato di cui sentiamo parlare”. L’opera del 1958 ‘Black on Maroon’, era stata deliberatamente vandalizzata alla Tate Modern di Londra nell’ottobre 2012 da Wlodzimierz Umaniec, poi condannato per il gesto a due anni di carcere. Durante il processo, l’avvocato dell’accusa Gregor McKinley aveva dichiarato che il costo del restauro dell’opera sarebbe stato di circa 235.000 euro. I restauratori impiegarono 18 mesi per restaurare il dipinto.