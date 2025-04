Bimba non vaccinata muore di morbillo

TEXAS – Il morbillo ha fatto una nuova vittima in Texas, la seconda dall’inizio dell’anno: si tratta di una bambina di 8 anni morta per una crisi polmonare all’ospedale Umc di Lubbock. La struttura sanitaria ha reso noto che la bimba non era vaccinata e non aveva malattie pregresse. A febbraio scorso il decesso di un bambino, anche lui non vaccinato. L’epidemia dalla fine di gennaio, quando è iniziata, in Texas, secondo il bilancio ufficiale presentato venerdì, ha visto 480 casi di morbillo e 56 ricoveri ospedalieri, in aumento rispetto ai 420 casi della settimana precedente.

Il contagio si è diffuso anche negli stati confinanti, con 54 malati in New Mexico e 10 in Oklahoma. Nel 2000, era stato riconosciuto agli Usa di avere debellato il morbillo e da dieci anni non si registravano morti, ma questa ondata di infezioni, partita da una comunità religiosa Mennonita, rischia di riportare le lancette dell’orologio indietro di un quarto di secolo. Le autorità sanitarie del Texas occidentale ritengono che l’epidemia continuerà ancora per un anno.