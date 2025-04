PALERMO – Un ciclista di 38 anni è finito contro un muro ed è rimasto gravemente ferito a Palermo. L’incidente si è verificato in via Celona nel quartiere Borgo Nuovo: stava percorrendo un tratto in leggera discesa quando ha perso il controllo ed è finito contro il muro di una casa, battendo la testa. E’ stato ricoverato a Villa Sofia e la prognosi è riservata.