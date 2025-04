Baby gang aggredisce ragazzi, paura a Vulcania

CATANIA – Alcuni ragazzi sono stati aggrediti da una baby gang a Vulcania, l’ex centro commerciale di Catania. “Un episodio inqualificabile che merita particolare attenzione nel giorno dei festeggiamenti per il 173° anniversario della fondazione della polizia. Solo per pura fortuna non ci sono state tragiche conseguenze”, dice il presidente del III municipio Maria Spampinato.

Domenica pomeriggio la banda, composta da maschi e femmine intorno ai 14 anni, ha circondato e terrorizzato il gruppo di ragazzi usciti per una passeggiata. Uno di loro è stato colpito alla testa con un vaso da fiori, ma fortunatamente la ferita è lieve. La baby gang è già nota nella zona di piazza Aldo Moro per vandalismo e lancio di pietre contro i cani e ha suscitato diverse volte la preoccupazione dei residenti.