AVOLA – La polizia ha eseguito una serie di perquisizioni nei confronti di 7 persone di Avola e Pachino. L’attività, finalizzata alla ricerca di armi, è stata supportata dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, dai cinofili antidroga e antiesplosivo provenienti da Palermo e Catania e da unità dei commissariati di Avola e Pachino. L’impiego complessivo di oltre 40 poliziotti si è reso necessario al termine della indagine su una rissa avvenuta ad inizio agosto 2024 in un locale notturno di Ispica. La testimonianza di numerose persone presenti quella sera, l’acquisizione dei filmati sul web e le immagini di videosorveglianza hanno consentito di denunciare alla Procura per rissa aggravata e lesioni 5 avolesi fra i 23 ed i 18 anni e 2 pachinesi. Al termine delle perquisizioni gli agenti del Commissariato di Modica hanno arrestato un 19enne per detenzione di una pistola modificata con 80 cartucce, due munizioni rispettivamente calibro 380 e 7,65, un razzo per segnalazione marittima altamente pericoloso, un coltello a scatto con lama di 6 cm e marijuana ed hashish suddivise in dosi.