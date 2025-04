“Tre, due, uno: fuoco”

RANDAZZO (CATANIA) – Si sono concluse con successo le operazioni di bonifica e brillamento di due pericolosi ordigni bellici risalenti alla seconda guerra mondiale trovati a Randazzo. In considerazione della tipologia e dell’ubicazione del primo ordigno, di fabbricazione americana, trovato vicino alla Basilica Minore di Santa Maria Assunta, è stato necessario istituire un’area di sicurezza con un raggio di oltre 300 metri, con l’evacuazione di un migliaio di residenti, assistiti dal Comune, con il supporto di Asp, 118 e Croce Rossa. I militari hanno predisposto una speciale camera di espansione vicino alla basilica per contenere eventuali effetti dell’esplosione controllata. Il secondo ordigno, una bomba inglese, è stato trovato nel terreno di un vivaio.



Entrambi gli ordigni sono stati prima resi inerti sul posto e successivamente trasportati in una cava appositamente attrezzata per la distruzione. Per tutta la durata delle operazioni, che hanno preso il via intorno alle 7, sono state evacuate case, strutture ricettive e anche la caserma della polizia stradale ricadenti nella ‘zona rossa’. Le operazioni si sono concluse alle 13.50.