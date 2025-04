Arrivano in Sicilia ostriche e cozze non commestibili

MESSINA – Le fiamme gialle di Palermo e Messina e della sezione operativa navale di Catania, nel corso di una massiva operazione congiunta, finalizzata alla repressione del traffico illegale di prodotti ittici provenienti dal continente verso Messina, nella notte del 5 aprile hanno sorpreso, nella zona degli imbarcaderi di Tremestieri, un veicolo commerciale che trasportava una rilevante quantità di prodotti ittici privi di tracciabilità.

Il carico illegale, proveniente da Napoli, comprendeva 150 chili di ostriche, 100 chili di vongole e 250 chili di mitili, tutti dichiarati non commestibili dal locale distretto veterinario. Pertanto, i militari hanno provveduto al sequestro dei prodotti ittici, sottraendoli al pubblico consumo e avviandoli alla distruzione a spese dei responsabili della violazione, sanzionati amministrativamente. Si tratta del terzo sequestro di prodotti ittici non conformi in pochi giorni.