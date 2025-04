Ospite per Lazio-Roma il giovane arbitro catanese aggredito

Nel derby della capitale tra Lazio e Roma andato in scena ieri sera allo stadio Olimpico c’era un ospite speciale. Oltre alla consueta terna arbitrale, è stato presente Diego Alfonzetti, il giovane arbitro catanese vittima di una brutale aggressione durante una partita tra ragazzini Under 17, quelli del Russo Calcio Riposto e di Pedara. L’iniziativa delle due società romane ha voluto mandare un messaggio forte contro ogni forma di violenza, sia fisica sia verbale, nei confronti degli ufficiali di gara.



“Un gesto di grandissima solidarietà e vicinanza per il quale, in nome di tutti gli associati acesi, ringraziamo di cuore la società del presidente Claudio Lotito. Un gesto che fa bene al cuore e al calcio, quello vero”, scrive in un post su Facebook il presidente dell’Aia (associazione italiana arbitri) di Acireale, Salvatore Di Giovanni.