Agguato sull’uscio di casa, arrestato 22enne

SIRACUSA – La polizia ha arrestato un ventiduenne originario di Siracusa, accusato di tentato omicidio e di porto abusivo di arma in luogo pubblico. Le indagini sono partite dall’esplosione di tre colpi di arma da fuoco che il 30 marzo scorso, in tarda mattinata, hanno colpito un uomo di 47 anni mentre si trovava sull’uscio della palazzina ove risiede, in via Marco Costanzo. La notte precedente all’agguato il 47enne si era rifiutato di nascondere dei beni illeciti, droga o armi, in casa propria, ricevendo chiare minacce di ritorsioni. La vendetta, quindi, si è concretizzata la mattina seguente attraverso l’esplosione di colpi di arma da fuoco nei suoi confronti. L’uomo è stato colpito all’arto sinistro, in corrispondenza dell’arteria femorale,

e per questo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico grazie al quale si è stato estratto il proiettile.

Sopralluoghi e indagini, grazie anche alla visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza si è risaliti al 22enne che è stato rintracciato in un’abitazione di Siracusa, nei pressi del luogo del delitto, unitamente ad altri due soggetti, uno dei quali arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, in quanto trovato in possesso di svariate dosi già preconfezionate di cocaina e hashish, unitamente a del denaro contante, a due bilancini e a copioso materiale da confezionamento. L’uomo, alla vista dei poliziotti, ha gettato parte della droga nel gabinetto. Contestualmente all’esecuzione del provvedimento di fermo è stato eseguito un decreto di perquisizione personale nei confronti di un diciottenne. A termine delle incombenze di rito, il fermato per tentato omicidio è stato condotto nella casa circondariale di Cavadonna, mentre l’arrestato per spaccio di droga è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.