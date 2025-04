ADRANO (CATANIA) – I carabinieri di Adrano hanno denunciato due ragazzi di 23 e 18 anni per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Durante controlli nel centro storico, i militari hanno fermato una macchina condotta dal 23enne. Nella tasca del suo giubbotto sono stati scovati 0,5 grammi di marijuana mentre, nel cofano dell’auto, il giovane aveva nascosto una mazza in ferro lunga 63 cm. Poco più tardi, invece, vicino a una scuola, la pattuglia ha sottoposto a controllo uno scooter con a bordo il 18enne che nella tasca dei jeans aveva un tirapugni in ferro da 11 centimetri.