ADRANO (CATANIA) – Intervenuta per assistere un ufficiale giudiziario impegnato nelle operazioni di sfratto in una casa del centro di Adrano, la polizia ha dovuto fronteggiare l’accanita resistenza di una famiglia che aveva abbattuto una parete di un immobile confinante per occuparne abusivamente uno dei locali. Gli agenti hanno notato la presenza di un uomo a letto, nascosto sotto le coperte: prima che potessero avvicinarsi un 19enne ha tentato con veemenza di fermarli, urlando contro di loro e chiamandoli “pagliacci in divisa”. Opponendosi fermamente allo sfratto il ragazzo, con diversi precedenti, ha affermato con arroganza che non si sarebbe spostato di lì assieme allo zio né con le buone né con le cattive, tra l’altro sottolineando di fregarsene di quanto stabilito dall’autorità giudiziaria. All’ennesima provocazione i poliziotti lo hanno accompagnato in commissariato e denunciato.