ADRANO (CATANIA) – Sono stati sorpresi con la droga e un coltello all’ingresso della villa comunale di Adrano. Sono stati fermati e identificati dalla polizia due giovani adraniti di 18 e 20 anni che, da diversi minuti, si erano piazzati in disparte, in un punto dell’ingresso del Giardino della Vittoria, dove, a più riprese, ricevevano diversi coetanei. Il continuo viavai di altri giovanissimi ha rafforzato i sospetti dei poliziotti, ritenendo che, proprio in quei minuti, si stesse consumando un’attività illecita.

Addosso al 18enne sono state trovate ben 24 dosi di marijuana confezionate in singole bustine di plastica pronte per essere vendute. Oltre alla droga, il giovane pusher aveva 152 euro, tra monete e banconote di diverso taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. I poliziotti hanno esteso i controlli in casa del 18enne dove, nell’armadio della sua stanza, sono state trovate ulteriori 20 dosi di marijuana e, dietro a una bomboniera sulla scrivania, è stato trovato un involucro contenente cocaina. Tutta la droga è stata sequestrata mentre il 18enne è stato arrestato e posto ai domiciliari. Invece nella tasca del giubbotto indossato dal 20enne era nascosto un coltello a serramanico che è stato recuperato e sequestrato. Il ragazzo è stato denunciato.