ACIREALE (CATANIA) – La polizia ha sospeso per 7 giorni l’attività di un chiosco bar nel centro di Acireale, ritenuto abituale ritrovo di pregiudicati. Gli agenti hanno avuto modo di constatare, in diversi controlli in un significativo arco temporale, come il chiosco rappresentasse un luogo di incontro abituale di persone ritenute responsabili di reati di particolare allarme sociale. Considerata anche la vicinanza con uno spazio pubblico frequentato soprattutto da minori, il questore ha fatto scattare il provvedimento.