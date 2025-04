ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – I carabinieri di Aci Sant’Antonio hanno arrestato due 36enni pregiudicati di Acireale per spaccio di droga e hanno denunciato per favoreggiamento un 47enne di Zafferana Etnea. Sono stati beccati nella frazione acese di Piano d’Api dopo aver notato uno strano andirivieni di giovani nei pressi di via Meri. I militari hanno visto arrivare un’Audi Q5 dalla quale è sceso il 47enne. Immediatamente dopo i due 36enni a bordo di una Smart gli si sono avvicinati ricevendo un piccolo involucro in cambio di una banconota di 20 euro. Il 47enne, accortosi della pattuglia, ha provato a disfarsi della dose di cocaina facendola cadere a terra, ma i militari l’hanno recuperata. I due spacciatori, invece, dopo aver riferito di non detenere droga, sono invece stati beccati grazie a un fazzoletto aggrovigliato con due dosi di cocaina nascosto sotto il tappetino dell’auto.