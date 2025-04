Aci Catena: moto contro auto, un ferito grave

ACI CATENA (CATANIA) – Grave incidente stamane poco prima delle 8 in via Nizzeti, ad Aci Catena: una motocicletta si è scontrata con una utilitaria che stava svoltando in una traversa. Sembra che i due mezzi viaggiassero verso la stessa direzione. L’impatto è stato tremendo: il centauro, un 35enne di Aci Catena, è stato sbalzato per terra e ora si trova ricoverato in gravi condizioni per un politrauma all’ospedale Cannizzaro dove è arrivato in codice rosso. A causa del forte urto, la donna che conduceva l’auto ha perso il controllo facendo un testa coda. A bordo anche due bambine sul seggiolino che, pare, non abbiano riportato ferite, ma sono comunque state portate in ospedale per accertamenti. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia municipale di Aci Catena per i rilievi.