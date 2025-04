ACI CATENA (CATANIA) – Carabinieri delle stazioni di Guardia Mangano e di Aci Catena hanno denunciato un 49enne per tentato furto. L’uomo è stato bloccato da militari mentre, con un palanchino stava tentato di forzare un distributore automatico di prodotti derivati dalla cannabis light, collocato all’interno di un’area di servizio. Immediatamente bloccato dai carabinieri e messo in sicurezza, lo scassinatore ha detto di aver avuto una irrefrenabile voglia di fumare derivati della marijuana, ma non avendo denaro per acquistarli ha pensato di rubarli dal distributore. La visione dei filmati dell’impianto di videosorveglianza del distributore di carburanti ha confermato la dinamica del tentato furto.