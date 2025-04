A San Cristoforo cavalli dopati e malnutriti

CATANIA – Blitz della polizia di Catania in 11 stalle abusive nel quartiere San Cristoforo. Gli agenti hanno scoperto alcuni gravi casi di maltrattamenti di animali e hanno salvato 5 cavalli. In alcuni casi, i cavalli sono stati trovati in condizioni igieniche pessime, ristretti in uno spazio limitato e del tutto inadeguato a ospitare gli animali.



Oltre alle carenze strutturali, alcuni animali erano in precarie condizioni di salute, malnutriti e lasciati senza cibo e acqua. Cinque cavalli sono stati sequestrati: i veterinari hanno constatato il degrado in cui versavano, mentre la struttura che li ospitava è risultata priva di autorizzazione da parte dell’Asp.



Durante i controlli i poliziotti hanno trovato e sequestrato diversi farmaci, alcuni dei quali dopanti, utilizzati senza alcuna prescrizione medica e somministrati ai cavalli per migliorare le loro prestazioni. Tre dei gestori delle stalle abusive sono stati identificati e denunciati. Inoltre, uno dei proprietari è stato denunciato anche per esercizio abusivo della professione veterinaria. Al termine degli accertamenti, ai gestori sono state contestate multe per oltre 35 mila euro.