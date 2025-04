A Librino marijuana nascosta nella plafoniera

CATANIA – La polizia di Catania ha sequestrato nel quartiere Librino 29 dosi di marijuana. Al dodicesimo piano di un palazzo in viale San Teodoro i cani antidroga Maui e Ares hanno segnalato insistentemente la presenza di droga in una lampada a parete presente sul pianerottolo e coperta da una plafoniera. Una volta smontata, all’interno hanno trovato un sacchetto contenente varie bustine di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Non essendo stato possibile individuare il proprietario della droga, essendo posizionata in un’area comune dello stabile, i poliziotti hanno proceduto al sequestro a carico di ignoti.