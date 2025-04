A Catania veglie di preghiera per il pontefice

CATANIA – L’arcidiocesi di Catania ha programmato alcuni momenti di comunione per onorare papa Francesco, morto stamattina alle 7.35. Stasera alle 19.30 in cattedrale si terrà una veglia di preghiera, come si legge nella nota dell’arcidiocesi, “per rendere grazie al Signore per il dono di papa Francesco, che ci ha guidati a vivere con fedeltà, coraggio e amore universale i valori del Vangelo, ponendo particolare attenzione ai più poveri e agli emarginati”.

Mercoledì 23 aprile, giorno della memoria di San Giorgio, alle 19, sempre in cattedrale, sarà celebrata una santa messa in suffragio di Papa Francesco, “affinché Dio, nella sua infinita giustizia, ricompensi il Suo instancabile servitore di Cristo e della Chiesa”. L’arcidiocesi ha invitato tutti i presbiteri della città a partecipare coralmente.

“Infine, a partire da giovedì 24 aprile, in tutte le città e i paesi dell’arcidiocesi, i vicari foranei o i parroci delle chiese madri avranno cura di celebrare una santa messa in suffragio del papa, invitando a partecipare anche le autorità locali”, ha aggiunto l’arcidiocesi.

Anche la Comunità di Sant’Egidio si unisce al dolore della Chiesa tutta. Domani, 22 aprile alle 19, Sant’Egidio, raccogliendo l’invito del cardinale Zuppi, presidente della Cei, pregherà a Catania per il papa nella chiesa di Santa Chiara, in via Garibaldi. Sarà l’arcivescovo di Catania, monsignor Renna a presiedere la preghiera.