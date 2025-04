A Catania una giornata con Van Gogh

CATANIA – ll grande maestro della pittura Vincent Van Gogh torna a Catania. Dopo il successo della scorsa mostra il genio della pittura olandese arriverà da domani nella chiesa San Giuseppe al Duomo in via Vittorio Emanuele. “Van Gogh- The immersive Experience” rappresenterà un’occasione per vivere la singolare vita del grande pittore con l’immersione totale nei meandri della sua arte. Fino al 7 settembre il visitatore potrà sperimentare con i visori da realtà virtuale le sensazioni di una una giornata con Vincent Van Gogh: dall’alba al tramonto nel villaggio di Arles, Francia.



Una passeggiata immersiva a 360 gradi che ruota attorno a una successione di sette opere di Van Gogh. Dal risveglio nella camera da letto (La camera da letto di Van Gogh), il camminare per le scale, la scoperta della casa dall’esterno (La casa bianca), l’avanzamento nei campi con l’incontro delle contadine (La siesta), l’arrivo nel “Campo di grano con i corvi” e poi “Un campo di grano con cipressi” dove un effetto di velocità indica che la fine della giornata sta arrivando e la transizione a “La notte stellata” inizia prima che finisca definitivamente il giorno con la pittura notturna sul lungomare (Notte stellata sul Rodano) e il ritorno alla camera da letto del pittore. La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 20 con orario continuato.