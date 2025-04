A Catania per Pasqua il record di punti (decurtati)

CATANIA – Ben 250 punti sono tati decurtati dalle patenti dei catanesi indisciplinati durante controlli della polizia tra Pasqua e Pasquetta. Complessivamente sono state identificate quasi 800 persone, di cui 160 con precedenti, e sono stati fermati 350 veicoli. Tra le violazioni più ricorrenti sono stati accertati 13 casi di guida senza casco, 14 di assenza di assicurazione e 7 di revisione periodica, 10 di mancato uso della cintura e il resto di utilizzo del cellulare alla guida. Colti sul fatto 15 posteggiatori abusivi, in gran parte pregiudicati: in via Dusmet, piazza Borsellino, piazza Manganelli, viale Ruggero di Lauria e piazza Europa.