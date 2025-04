CATANIA – Anche Catania dice no ai femminicidi. Dopo i due nuovi recenti casi a Messina e a Roma, con la morte di Sara Campanella e Ilaria Sula, domani pomeriggio a partire dalle 18.30 una manifestazione indetta da ‘Non una di meno Catania’ partirà da piazza Stesicoro e percorrerà le vie del centro storico. “Si tratta di una ‘passeggiata rumorosa’ per la quale non è stato definito un punto di arrivo”, si legge nella nota del movimerto femminista.