Gli spara sotto casa per motivi passionali

VITTORIA (RAGUSA) – Sparatoria nella notte a Vittoria. Un 28enne è stato ferito con alcuni colpi di pistola nella zona di via Milano-via Adua. A sparare è stato un trentenne, per motivi pare di natura passionale. A bordo di un’auto, una Fiat Panda, è arrivato sotto casa del giovane e, dopo averlo fatto avvicinare al finestrino dell’auto, lo ha attinto con un primo colpo d’arma da fuoco per poi inseguirlo a piedi esplodendogli altri colpi.

La vittima, ferita a entrambe le braccia è fuggita a piedi, inseguita dal suo aggressore. Alla fine il giovane è caduto a terra: è stato portato in ospedale a Vittoria dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma non corre pericolo di vita. La prognosi è di 40 giorni. Le indagini, condotte da polizia e carabinieri, hanno consentito di identificare e bloccare il trentenne trovato con la pistola a salve modificata per esplodere cartucce e illegalmente detenuta. Il trentenne è stato portato nel carcere di Ragusa.