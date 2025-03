Vincono 10.000 euro ma non lo sanno

Nello scorso dicembre con “Regala un sogno” di SuperEnalotto SuperStar sono stati assegnati 1.000 premi da 10 mila euro ciascuno, nell’arco di 4 concorsi speciali consecutivi. E, come riporta Agipronews, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua buona sorte: dei mille premi, infatti, sono 4 quelli non ancora riscossi in Sicilia.

Per l’estrazione n. 200 di giovedì 19 dicembre non sono stati ritirati due premi, in scadenza il 19 marzo prossimo, uno a Messina nella Tabaccheria Sparacino di via S. Cecilia 183 e l’altro ad Agira nella tabaccheria di piazza Fortunato Fedele 20. Altri due premi devono essere riscossi per l’estrazione n. 203 di venerdì 20 dicembre, in scadenza il 20 marzo: a Messina nel bar Masi di via A. D’Anfuso 19 e a Giardini Naxos nella tabaccheria Trovato di via Tysandros 130.