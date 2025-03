Preso il ladro seriale di Viagrande

VIAGRANDE (CATANIA) – Era diventato una spina nel fianco per i negozianti di Viagrande e dei comuni vicini, il 34enne pregiudicato catanese che è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato. L’uomo, sempre durante la notte, aveva messo a segno prima un furto in un ristorante di Trecastagni e poi aveva svaligiato un negozio di Viagrande di rivestimenti per la casa. Un’altra volta, invece, aveva preso di mira una pizzeria della centralissima via Garibaldi dove, dopo aver forzato una porta sul retro, si era introdotto nei locali, arraffando tutto ciò che poteva, tra cui il denaro nella cassa e un modem per il collegamento internet.

Immediate sono scattate le indagini quando il ristoratore, in mattinata, si è accorto del furto e ha sporto denuncia. I militari hanno subito acquisito i filmati dell’impianto di videosorveglianza riconoscendo il 34enne, nonostante questi avesse indossato un berrettino per nascondere parte del volto. I carabinieri si sono quindi messi sulle sue tracce, beccandolo proprio mentre stava rientrando a casa, con il modem rubato nascosto in un sacchetto e le banconote in tasca. L’uomo è stato quindi denunciato e la refurtiva recuperata e restituita all’esercente.