VIAGRANDE (CATANIA) – Un pregiudicato di 34 anni è stato arrestato a Viagrande per il furto in un negozio del centro. Di notte dopo aver scavalcato la recinzione si era introdotto all’interno rompendo i vetri di una finestra sul retro, quindi aveva rubato utensili elettrici e un cellulare posizionato vicino alla cassa. Attraverso le immagini di videosorveglianza è stato subito individuato per le sue fattezze e per la particolare andatura. Soltanto una ventina di giorni fa era stato pizzicato mentre, in compagnia del fratello 30enne aveva “alleggerito” con le stesse modalità la cassa di un ristorante di Trecastagni. Nella sua casa i carabinieri hanno trovato gli indumenti da lui indossati al momento del furto. Vistosi ormai scoperto, il 34enne ha fatto in modo di fare recuperare la refurtiva.