‘Via Santa Sofia, controlli e poi tutto torna come prima’

“I controlli delle forze dell’ordine servono, ma per impedire il parcheggio selvaggio e regolare il flusso veicolare su via Santa Sofia serve un progetto per la mobilità. Accorgimenti più o meno importanti e utili a contrastare il caos in una strada dove, oltre al pronto soccorso, presenta il Policlinico, la Cittadella universitaria, il dipartimento di Anatomia, il Cus e la facoltà di Agraria”.

A sottolinearlo è il consigliere comunale di Catania, Andrea Cardello, che aggiunge: “Le segnalazioni che riceviamo dai residenti e da coloro che lavorano nelle vicinanze sono tantissime. La scorsa settimana la commissione comunale ai Lavori pubblici, di cui faccio parte, ha effettuato un sopralluogo nella zona e ci siamo resi conto della situazione: dopo i controlli delle forze dell’ordine e relative sanzioni, la situazione si normalizza per pochi giorni e poi tutto torna come prima. L’impiego dell’autobus, collegato alla metropolitana, è un ottimo metodo di mobilità sostenibile, ma non basta. Serve uno studio dettagliato con tecnici ed esperti comunali che ascoltino i suggerimenti delle locali associazioni di cittadini”.

