Via Pidatella allo sbando: da settimane buio e rifiuti

Una strada allo sbando. Alcuni residenti catanesi denunciano una situazione sempre più critica in via Pidatella, a pochi metri da viale Vittorio Veneto, dove da settimane l’illuminazione pubblica non funziona e l’immondizia continua ad accumularsi. “Inutili le ripetute segnalazioni all’Enel e alla Gema, che non intervengono”, dicono i cittadini. “La parte alta di via Pidatella, quella che comincia dalla circonvallazione, di sera diventa pericolosissima, perché le macchine sfrecciano e il buio è totale. Dell’oscurità approfittano peraltro gli incivili per lasciare rifiuti di tutti i tipi, compresi gli escrementi dei cani, soprattutto sul lato destro della strada rispetto al senso di marcia dei veicoli. Siamo veramente esasperati”.