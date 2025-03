Vertenza Stm, 500 in piazza a Palermo

PALERMO – Manifestazione dei lavoratori della StMicroelectonics di Catania stamattina a Palermo davanti alla sede della Regione Siciliana, presenti circa 550 persone. “Vogliamo sostegno per la nostra vertenza perché non possiamo accettare nessun ridimensionamento dell’azienda, tra le più importanti del territorio – afferma il coordinatore nazionale del sindacato Fismic, aderente alla Confsal, Saro Pappalardo -. Il presidente Renato Schifani era assente nonostante fosse stato avvertito e siamo stati ricevuti dal capo di gabinetto. Importanti le rassicurazioni, comunque, a cui ci aggrappiamo con fiducia, ma che in quanto tali ci fanno rimanere non sereni”.

“Siamo stati informati che il tavolo nazionale è stato chiesto e pure sollecitato da parte della Regione siciliana e che vedrà la partecipazione compatta di tecnici e politici a sostegno della nostra causa. Adesso aspettiamo di conoscere la data – conclude Pappalardo – ma la nostra mobilitazione continua e se questo incontro non si farà presto, come necessità impone, andremo direttamente a Roma a manifestare”.