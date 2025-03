VERONA – L’olio extravergine siciliano è stato al centro della conferenza stampa promossa dall’Istituto regionale del vino e dell’olio, ente pubblico dedicato alla valorizzazione della vitivinicoltura e dell’olivicoltura siciliana, in occasione di Sol2expo, l’evento internazionale dedicato all’olio di qualità a Veronafiere. Durante la conferenza è stato sottolineato come l’importante riconoscimento ottenuto dalla Sicilia, proclamata European region of gastronomy 2025 dall’Istituto internazionale di gastronomia, cultura, arti e turismo, avrà la sua celebrazione nel corso dell’anno. Infatti l’Irvo e l’assessorato regionale dell’Agricoltura hanno annunciato che per tutto il 2025 sarà organizzato un calendario ricco di attività ed eventi volti a valorizzare questo traguardo. Il primo appuntamento celebrativo si è svolto con uno show cooking allo storico Palazzo della Gran Guardia a Verona, durante il quale sono state presentate le eccellenze gastronomiche siciliane.