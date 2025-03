Catania: venditore abusivo di succo d’arance ci ricasca

CATANIA – Un venditore ambulante di spremute d’arancia abusivo è stato sanzionato a Catania dalle forze dell’ordine perché sorpreso per la seconda volta in pochi giorni con il suo carretto in piazza Stesicoro, nel centro di Catania. A segnalare la sua presenza alla polizia erano stati alcuni cittadini tramite l’applicazione YouPol. Ieri un altro cittadino ha usato la stessa applicazione per far sapere alla polizia che l’ambulante era ancora lì. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia municipale e della polizia, che hanno constatato che si trattava delle stesse persone più volte sanzionate e diffidate.

Le contestazioni sono state rinnovate perché il venditore ambulante era sprovvisto dei requisiti professionali e delle altre autorizzazioni previste. La polizia locale ha elevato nei suoi confronti sanzioni per oltre 3.000 euro perché non aveva alcun titolo per vendere prodotti alimentari, per giunta privi di tracciabilità, e non aveva neanche l’autorizzazione per occupare il suolo pubblico. Al termine del controllo sono stati sottoposti a sequestro la frutta, il carrettino e gli spremiagrumi. Subito dopo lungo via Etnea altri esercenti sono stati sanzionati per violazioni che vanno dall’occupazione abusiva del suolo pubblico all’installazione senza autorizzazione di tende.