Va per negozi con la pistola: paura in strada

SIRACUSA – I carabinieri di Cassibile hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione illegale di armi clandestine, un 37enne con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti. Alcuni cittadini avevano segnalato che un giovane si aggirava per strada impugnando una pistola in prossimità di alcuni esercizi commerciali.

I militari, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, sono subito riusciti a indentificare e localizzare l’uomo, che, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di una pistola a salve calibro 9, priva di tappo rosso con caricatore inserito e due bossoli esplosi.

L’arma, che era nascosta in un muretto ubicato all’ingresso dell’abitazione dell’uomo, da relazione tecnica è risulta essere stata modificata ed essere pertanto idonea allo sparo e micidiale nei confronti delle persone. L’arma clandestina è stata sequestrata per ulteriori accertamenti e l’arresto è stato convalidato.