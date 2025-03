Un’altra Margaret: Simonetta muore dopo intervento estetico

ROMA – E’ sotto indagine la morte di Simonetta Kalfus, la 62enne deceduta il 18 marzo all’ospedale Grassi di Ostia dov’era stata ricoverata in gravi condizioni. Aveva subito un intervento di liposuzione in una struttura privata di Roma, poi i primi dolori e con il passare dei giorni la situazione che precipita. Il cuore di Simonetta si è fermato martedì scorso dopo quattro giorni in coma vegetativo, presumibilmente per complicazioni legate all’operazione di chirurgia estetica.

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso. La denuncia è stata presentata ai carabinieri dalla figlia nei confronti dei medici che avevano operato la madre lo scorso 6 marzo. L’episodio avviene solo pochi mesi dopo la morte di Margaret Spada, la 22enne di Lentini arrivata nella capitale a novembre per sottoporsi a un intervento di rinoplastica in un ambulatorio privato che aveva scelto dopo aver visto dei video sui social. La ragazza è morta in ospedale dopo alcuni giorni di agonia. Per il suo decesso sono stati indagati i due medici titolari dello studio dell’Eur, padre e figlio.