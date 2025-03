Nube di fumo nero sul cielo di Catania

CATANIA – Un incendio di vaste dimensioni si è sprigionato questa mattina nella zona del Faro Biscari in viale Cristoforo Colombo, all’incrocio con via SS Assunta, nell’ex capannone di Italcementi, creando una grande e vistosa colonna di fumo nero visibile da ogni parte della città. Le fiamme hanno coinvolto alcuni cumuli di rifiuti e materiale di scarto. Sul posto carabinieri, polizia locale e, per spegnere l’incendio, i vigili del fuoco intervenuti con due squadre e due autobotti. In via precauzionale, su disposizione delle forze dell’ordine, è stata disposta l’evacuazione della scuola Dusmet Doria, plesso Plaia. Guarda le FOTO