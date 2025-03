Una cassata telecomandata tra le strade di Taormina

Dopo la moto-cannolo, lo youtuber siciliano Ugo Cammarata torna con una nuova creazione fuori dagli schemi: una cassata siciliana telecomandata che ha percorso le strade di Taormina, lasciando turisti e passanti tra il divertito e l’incredulo. Un’idea che, come tutte le sue opere, va ben oltre il semplice bricolage estremo: è un simbolo di una Sicilia che non vuole essere schiava degli stereotipi, ma protagonista di creatività, ingegno e ironia.

Originario di Enna, Cammarata si è fatto conoscere sul web per le sue costruzioni originali e spesso surreali, che trasformano oggetti tipici della tradizione siciliana in mezzi di trasporto inaspettati e funzionanti. Dietro l’umorismo e l’apparente stravaganza dei suoi progetti, c’è un messaggio chiaro: la Sicilia non è solo mafia e criminalità, ma anche cultura, arte e innovazione. Attraverso i suoi video, Ugo ribalta la narrazione spesso negativa legata alla sua terra, proponendo una visione diversa e piena di energia.

“La Sicilia può e deve essere raccontata in modo diverso – dice Cammarata – con il linguaggio dell’intrattenimento e della meraviglia, dimostrando che persino le idee più folli possono prendere forma. La Sicilia corre veloce, e non è per fuggire dal passato, ma per costruire un futuro più creativo e libero dagli stereotipi”.