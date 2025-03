Tutti pregiudicati i parcheggiatori abusivi

CATANIA – I poliziotti della squadra volanti e moto-volanti hanno sorpreso 6 persone, mentre erano impegnate nell’attività abusiva di posteggiatore, eseguendo gesti e manovre inequivocabili all’indirizzo degli automobilisti. Gli uomini individuati, fermati e sanzionati sono tutti noti pregiudicati catanesi, molti di loro risultati recidivi in quanto già la scorsa settimana erano stati trovati a stazionare sempre negli stessi punti, vicino alle automobili in sosta. In particolare, in via Dusmet, corso Sicilia, via Santa Maddalena, piazza Manganelli sono stati sanzionati amministrativamente un 32enne, un 34 enne, due 36enni, un 26enne e un 46enne.

Una volta compiuti gli accertamenti del caso, i poliziotti hanno riscontrato che tutti gli identificati hanno pure violato il Dacur, il provvedimento emesso dal questore che dispone il divieto di frequentare e stazionare nelle vie e nelle piazze dove erano già stati sorpresi a svolgere l’attività illecita di posteggiatore. Tutti sono stati sanzionati e le somme ritenute provento dell’attività illecita sono state sequestrate. In quattro casi è scattata la denuncia per l’inosservanza del divieto di allontanamento dalle cosiddette zone rosse individuate dalla disposizione prefettizia.