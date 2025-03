085447_Italy_3088 Il Turista per Sempre v28

TRECASTAGNI (CATANIA) – Due milioni di euro sono stati vinti a Trecastagni grazie a un biglietto gratta e vinci “Il turista per sempre”. Il tagliando da 5 euro è stato comprato nella tabaccheria di via Francesco Crispi. La probabilità di vincere sono una ogni 6 milioni 240 mila di biglietti stampati. Ovviamente in paese è scattata la ricerca del fortunato vincitore.