Furgone scortato sulla A19: dentro tre tonnellate di ‘neonata’

PALERMO – La guardia di finanza di Palermo e Termini Imerese ha intercettato due furgoni sospettati di trasportare un ingente carico di prodotti ittici non tracciati. Infatti, dopo il controllo, sono state sequestrate circa 3 tonnellate di novellame di sarda e comminate sanzioni, per un importo compreso tra 25.000 e 150.000 euro a carico di due persone, per la detenzione e il trasporto di prodotto ittico sottomisura (la cosiddetta ‘neonata’).

Uno dei due furgoni fermato sull’autostrada A19, direzione Palermo, si presentava a tutti gli effetti come mezzo adibito al soccorso stradale e, simulando di scortare il secondo furgone, circolava con un lampeggiante acceso. L’ingegno del conducente, però, non è bastato a trarre in inganno le fiamme gialle.

Il carico, privo di attestazione d’origine, era destinato ai mercati di Palermo e la commercializzazione avrebbe generato un guadagno illecito per circa 100.000 euro. Il prodotto sequestrato, dopo la certificazione di idoneità al consumo da parte dell’Asp di Palermo, è stato devoluto in beneficenza a 10 associazioni.