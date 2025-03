Trasferta vietata per i tifosi del Catania

Trasferta vietata a Trapani per i tifosi del Catania. Per motivi di sicurezza i residenti della provincia etnea non potranno seguire la squadra rossazzurra domenica prossima per la partita di campionato delle 15. A breve arriverà il provvedimento ufficiale del prefetto. I tifosi del Catania potranno consolarsi grazie a Telecolor: la sfida tutta siciliana sarà infatti trasmessa in diretta esclusiva dall’emittente catanese. In totale 4 ore di trasmissione: Diretta Stadio comincerà un’ora prima del calcio d’inizio, con la presentazione dell’incontro e le voci dei protagonisti poco prima del calcio d’inizio, quindi il racconto live del match e un ampio post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. In studio Alberto Cigalini alla conduzione, Angelo Gagliano e Giulia Tipo per l’angolo social. La telecronaca sarà affidata ad Angelo Patanè e Carlo Breve, interviste di Marco Carli.