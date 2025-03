Trapani, è di nuovo bufera

Il Trapani perde ancora e nel club granata scoppia una nuova crisi. Dopo la quinta sconfitta consecutiva, maturata in trasferta contro la Cavese, il presidente del club Valerio Antonini ha invitato espressamente il tecnico Torrente a dimettersi.

“Credo che un allenatore – ha scritto via social Antonini – ma prima di tutto un uomo che conduce la squadra in questo modo sommando solamente sconfitte indecorose debba avere il coraggio di ammettere che ha fallito. Ed andarsene. Non può essere sempre la società a dover fare la parte del cattivo. Sempre e solo per questi maledetti soldi. Che si devono dare a prescindere. Ma a noi società chi ci tutela…nessuno! Fai la scelta giusta. Per tutti”.

Oltre a Torrente, quarto allenatore stagionale dopo Torrisi, Aronica e Capuano, nel mirino c’è anche il laterale sinistro Daniele Liotti, espulso dopo soli undici minuti a Cava de’ Tirreni nel match perso 2-1. “Per lui – annuncia Antonini – multa durissima e scelta inevitabile, ossia da domani fuori rosa. Scandaloso farsi espellere in questa maniera. Gravissima mancanza di rispetto verso società e compagni di squadra in una partita così importante. Vergogna assoluta”.

Il Trapani al momento è tredicesimo, lontano dalla zona playoff. Nel prossimo match i granata ospiteranno il Catania: il derby al Provinciale è in programma domenica 30 marzo alle 15.