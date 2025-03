Trapani-Catania, è già clima derby

Comincia a pieni giri la settimana che porterà al derby del Provinciale tra il Trapani, in cerca di riscatto dopo 5 sconfitte di fila, e il Catania, in corsa per un piazzamento playoff.

In attesa di risolvere la nuova grana allenatore (il presidente Antonini ha invitato Torrente alle dimissioni e potrebbe rimpiazzarlo richiamando Aronica), la società di casa ha programmato una serie di iniziative speciali per festeggiare i 120 anni che compirà il successivo 2 aprile.

I giocatori del Trapani indosseranno una maglia esclusiva con patch celebrativa e nel pre partita i ragazzi della scuola calcio e del settore giovanile faranno una parata a bordo campo. Il club ha invitato il pubblico a recarsi con anticipo allo stadio indossando qualcosa di granata.

Per quel che riguarda i sostenitori ospiti, si va verso il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Catania. Una decisione – per la quale si attende comunque il pronunciamento degli organi preposti – legata non ai rapporti tra le due tifoserie ma al percorso che i tifosi rossazzurri seguirebbero, passando da Palermo (dove qualche anno fa, in una circostanza analoga, si verificarono incidenti), per raggiungere Trapani.

Un sfida tutta siciliana che, come accaduto con la partita vinta dalla squadra di Toscano al Franco Scoglio di Messina, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Telecolor. Diretta Stadio comincerà un’ora prima del calcio d’inizio, fissato per le 15 di domenica: 4 ore di trasmissione a partire dalle 14 con la presentazione dell’incontro e le voci dei protagonisti poco prima del calcio d’inizio, il racconto live del match e un ampio post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. In studio Alberto Cigalini in conduzione, Angelo Gagliano e Giulia Tipo per l’angolo social. La telecronaca sarà affidata ad Angelo Patanè e Carlo Breve, interviste di Marco Carli.