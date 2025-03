Toscano sceglie la continuità

Un paio di ballottaggi e decisa continuità con le uscite precedenti. Il Catania che domenica affronterà il Crotone in un match che mette in palio punti pesanti nella corsa playoff dovrebbe presentare poche variazioni rispetto a quello visto a Messina.

In difesa l’unico dubbio riguarda la maglia da titolare accanto a Ierardi e Di Gennaro. Allegretto, recuperato al meglio, potrebbe scalzare Gega, in campo dal 1′ al Franco Scoglio.

A centrocampo, Toscano (foto Catania Fc Facebook) darà fiducia a Raimo, De Rose e Quaini, anche se risalgono le quotazioni di Di Tacchio, in netta ripresa. A sinistra è atteso Anastasio, che sembra in condizione di lasciarsi alle spalle il problema alla schiena accusato domenica scorsa.

L’alternativa sulla corsa mancina è Lunetta, che altrimenti giocherà sulla trequarti con Jimenez. Se il match winner del derby dovesse essere impiegato sulla fascia, spazio a uno tra Dalmonte e Stoppa.

In avanti probabile conferma per Montalto con De Paoli da utilizzare a partita in corso, come accaduto a Messina.